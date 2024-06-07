Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 06:08
HAYSİYETSİZ DAVRANIŞLAR!

Merhabalar. Forum gündemine baktım ve öğretmen arkadaşlar yine şaşırtmıyor bizleri. MEB öğretmenleri direkt sınıfsal, sendikasal, ideolojik olarak ayırma fırsatını tanıyan bir yönetmelik geçirme derdinde, yuvarlak ifadelerle hüküm koyma niyetindeyken burada tartışılan konular gerçekten moral bozucu. Lütfen herkes kendi sendikasına bu kararların onaylanmaması için eylem çağrısında bulunsun. ?Yine bize şöyle yapacaklar, yine bizi öttürecekler?? gibi kabullenici tutumlardan vazgeçin, siz öğretmensiniz, öğrencilere hakkını aramayı telkin eden bir rol modelsiniz, kendinize yapılan haksızlık, hukuksuzluklara karşı nasıl bu kadar kaderci bir tavır takınabilirsiniz. Kendinize saygı duyun lütfen, kendinizi, emeğinizi, mesleğinizi önemseyin.


spock
Daire Başkanı
07 Haziran 2024 06:32

Aynısı uzman öğretmenlikte de oldu. Üç kuruşa haysiyetinizi satmayın dedik. Ama herkes parayı görünce atladı oltaya.

Daha dur öğretmenlere okulu tamamen zimmetleyip temizliği ve bakımından da sorumlu tutacakları günler de gelir üç beş yıla. "Dersten sonra kalıp yarım saat paspas çekiverin elinize mi yapışır" derler bunlar o zaman.


18786
07 Haziran 2024 06:58

insanların mahmut özerden bu kadar bahsetsedilmesinin sebebi de bu uzman öğretmenlik parası bence. mahmut özer mesleki eğitim konusunda güzel fikirlere sahipti ama ondan bahsedilmiyor.

esas öğretmeni anlayan bakan ziya selçuktu. kendisi tek öğretmen kökenli bakandı. öğretmenlik kanunu hakkında kendisi tarafından ilkkez kamuoyuna duyurulmuştu.

spock, 2 saat önce

Aynısı uzman öğretmenlikte de oldu. Üç kuruşa haysiyetinizi satmayın dedik. Ama herkes parayı görünce atladı oltaya.

Daha dur öğretmenlere okulu tamamen zimmetleyip temizliği ve bakımından da sorumlu tutacakları günler de gelir üç beş yıla. "Dersten sonra kalıp yarım saat paspas çekiverin elinize mi yapışır" derler bunlar o zaman.

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