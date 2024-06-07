HAYSİYETSİZ DAVRANIŞLAR!

insanların mahmut özerden bu kadar bahsetsedilmesinin sebebi de bu uzman öğretmenlik parası bence. mahmut özer mesleki eğitim konusunda güzel fikirlere sahipti ama ondan bahsedilmiyor.

esas öğretmeni anlayan bakan ziya selçuktu. kendisi tek öğretmen kökenli bakandı. öğretmenlik kanunu hakkında kendisi tarafından ilkkez kamuoyuna duyurulmuştu.