Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


07 Haziran 2024 08:13
Konut Kredisi Hk.

Konut kredisi çekmek istediğimizde aylık ödeme tutarı maaşa oranla şu kadar olmalı gibi bir durum var mı? Yani diyelim ki aylık ödememiz 45.000 olacak ama maaşımızda 47.000 olacak. Bu şekilde kredi çıkıyor mu ? bilgisi olan yanıtlarsa çok sevinirim.

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