KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2024 09:24
İdare memuru eğitimi nasıl oluyor ??

özellikle uygulamalı eğitim nasıldır ? suçlularla muhatap olunuyor mu ? maaşları ne kadar ?


Kpsbirincisi
Genel Müdür
07 Haziran 2024 10:07

50 kişilik alım için soruyorsun dimi. Bir de hangi sehirlere atanacak onla ilgili bilgi görmedim ben. Suçlularla pek muhattap olunduğunu sanmıyorum, infaz koruma memurları muhattap oluyordur.


Mel07m
Memur
07 Haziran 2024 10:38

Fakültenin adi idari bilimler olan bi alandan alim yapmak yerine ne diye 4001 den acarsin ki gidip mühendis başvursun kim hangi bölüm basvursun farketmiyo heralde saçmalıklae bitmiyo bu sistemde


hsanlukk
Memur
07 Haziran 2024 11:10

İdare memuru mahkumlarla muhatap olur. Sorunlarını şikayetlerini dinler. Çözüm bulmaya çalışır. Zaman zaman nöbetçi müdür olarak nöbet tutabilir. Lojman imkanı vardır. Fakat başka bir memurluğa gitme imkanınız varsa cezaevinde herhangi bir memurluktan uzak durun. Kurtulmam 7 senemi aldı.

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