Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 10:10
Mahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.
Benim isteğim ve önerim bu yönde.

hilalogtmrn
Aday Memur
07 Haziran 2024 10:12

Keşke ya keşke hocam. Niye görevden aldıkları şimdi belli oldu..


arda011
Memur
07 Haziran 2024 11:06

Kesinlikle katılıyorum.

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