KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 10:26
Polis-jandarma evliliğinde eş durumu, bilen söyleyebilir mi ?

Merhaba. Ben polis memuruyum, erkek arkadaşım da jandarma. Ben yeni polisim ve Gaziantepte görev yapıyorum ve şark görevi olarak geçiyor. Erkek arkadaşımda mardinden sonra yeni tayin yeri aydın. Antep görev süresi 5 yıl. Evlenirsek Ben aydına gidebilir miyim? Veya burası dogu olduğu için zorunlu olarak o yanıma gelirse ben "kadın bir kereye mahsus erkeği yanına alabilir" hakkımı burda mi kullanmış oluyorum? Lütfen bilen söylesin

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