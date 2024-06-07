Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 10:31
Öğretmene ceza

Arkadaşlar öğretmenden savunma dilekçesi hangi durumda istenir? Müdür yardımcısı okulda eğlence olduğu gün yani derslerin olmadığı nöbetlerin tam olarak tutulmadığı gün, dersi olmayan öğretmenin hastalık sebepli okula gelmediği durumda savunma isteyebilir mi?


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 10:40

Mazeret resmi yollarla belirtilmediyse,rapor vs gönderilmesiyse veya resmi yolla izin alınmadıysa isteyebilir.okulda ders yoktu eğlence vardı vs dersi olan öğretmeni ilgilendirmez.


majesteleri7
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 10:41

O gün dersi yoksa ve görevli değilse herhangi bir programda isteyemez

majesteleri7, 39 dk. önce

Mazeret resmi yollarla belirtilmediyse,rapor vs gönderilmesiyse veya resmi yolla izin alınmadıysa isteyebilir.okulda ders yoktu eğlence vardı vs dersi olan öğretmeni ilgilendirmez.


Fatih5016
Aday Memur
07 Haziran 2024 11:14

Dersi yoksa ve öncesinde resmi yollarla herhangi bir tebliğ yapılmamışsa okula gelmesiyle ilgili isteyemez ancak wp gurubu da dahil herhangi bir yerden bildirimde bulunmuşsa isteyebilir.

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