MEMUR ASKERLİĞİNİ YEDEK SUBAY OLARAK YAPMAK İSTERSE

Görev yaptığım kurumda mutsuzluğuma ara vermek için yedek subay olarak askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum. Göreve başlamadan önce en erken kaç gün ile istifa etme hakkım var. Memurluktaki yıllık izinlerimi istifa etmeden önce kullandığımda askerlik sürecindeki yıllık izinlerimi etkiler mi?

PDR ve SBKY olmak üzere çift lisans bitirdim. Sistemde herhangi birini tercih edemiyorum. RDM subayı olarak kesinlikle gideceğim sistem diğer diplomamı eler mi PDR mezunu olduğumu öne çıkarır mı