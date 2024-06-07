ikamete göre görevlendirme

arkadaşlar merhaba iyi forumlar. engelli annem babam var. Büyükşehirde merkez ilçede yaşıyorum ve 60km uzaktaki kurumda memur olarak görev yapıyorum (Kadrom ilçede). şimdi beni çalıştığım kuruma 40km, ikamet adresime 100 km olan bir ilçeye görevlendirebilirler mi bilgisi olan var mı kanun mevzuat falan?

arkadaşlar merhaba iyi forumlar. engelli annem babam var. Büyükşehirde merkez ilçede yaşıyorum ve 60km uzaktaki kurumda memur olarak görev yapıyorum (Kadrom ilçede). şimdi beni çalıştığım kuruma 40km, ikamet adresime 100 km olan bir ilçeye görevlendirebilirler mi bilgisi olan var mı kanun mevzuat falan?