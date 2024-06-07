Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


07 Haziran 2024 10:36
ikamete göre görevlendirme
arkadaşlar merhaba iyi forumlar. engelli annem babam var. Büyükşehirde merkez ilçede yaşıyorum ve 60km uzaktaki kurumda memur olarak görev yapıyorum (Kadrom ilçede). şimdi beni çalıştığım kuruma 40km, ikamet adresime 100 km olan bir ilçeye görevlendirebilirler mi bilgisi olan var mı kanun mevzuat falan?

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
07 Haziran 2024 10:59

Memurların çalıştıkları yerde ikamet etme zorunlulukları yoktur. 60 km uzaktaki bir yerde görevlendirebilen kurum, 100 km uzakta da görevlendirebilir. İkisi de ikametiniz değil sonuçta.

Ancak ailenizin sizin bakımınıza ihtiyaç duyduğunu belgelerseniz, ikamet yerinizde görevlendirilmeyi talep edebilirsiniz. Allah kolaylık versin.

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