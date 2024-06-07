Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2024 10:36
ikamete göre görevlendirme (engelli)
arkadaşlar merhaba iyi forumlar. engelli annem babam var. Büyükşehirde merkez ilçede yaşıyorum ve 60km uzaktaki kurumda memur olarak görev yapıyorum (Kadrom ilçede). şimdi beni çalıştığım kuruma 40km, ikamet adresime 100 km olan bir ilçeye görevlendirebilirler mi bilgisi olan var mı kanun mevzuat falan?

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