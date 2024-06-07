Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 10:50
Aile yardımı hakkında yardım

herkese iyi çalışmalar dilerim kendim adliyede çalışmaktayım eşim özel sektörde çalışmaktayken doğum iznine ayrıldı ve doğum parası almakta bu süreç devam ederken bende kurumumdan aile(eş) yardımı alabilir miyim

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