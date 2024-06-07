Koruma ve güvenlik 657

Kültür turizm bakanlığında koruma güvenlik görevlisi olarak atandım 3+1 olarak şu an kadroluyum. bayramlarda resmi tatillerde çalıştığımızın karşılığını vermiyorlar. ne ücret olarak ne izin olarak. sebep olarak 7/24 usülüyle çalıştığımız içinmiş.. dava açmayı düşünüyorum benzer durumu yaşayan vs var mı? ne yapmalıyım yardımcı olacak?

Kültür turizm bakanlığında koruma güvenlik görevlisi olarak atandım 3+1 olarak şu an kadroluyum. bayramlarda resmi tatillerde çalıştığımızın karşılığını vermiyorlar. ne ücret olarak ne izin olarak. sebep olarak 7/24 usülüyle çalıştığımız içinmiş.. dava açmayı düşünüyorum benzer durumu yaşayan vs var mı? ne yapmalıyım yardımcı olacak?