Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2024 11:31
Koruma ve güvenlik 657
Kültür turizm bakanlığında koruma güvenlik görevlisi olarak atandım 3+1 olarak şu an kadroluyum. bayramlarda resmi tatillerde çalıştığımızın karşılığını vermiyorlar. ne ücret olarak ne izin olarak. sebep olarak 7/24 usülüyle çalıştığımız içinmiş.. dava açmayı düşünüyorum benzer durumu yaşayan vs var mı? ne yapmalıyım yardımcı olacak?

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