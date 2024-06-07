Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 11:41
CTE tayin bugün açıklar mı sizce ?

Duyum alan var mı ? Keşke bugün açıklansa..


sınanksknn
Aday Memur
07 Haziran 2024 11:43
Günaydın acaba bir sürpriz yapıp tayinleri bugün açıklarlarmı birşey duyan varmı

Sarıpapatya4
Aday Memur
07 Haziran 2024 11:44

Günaydın, keşkeeee. Bakanlığı arasak mı acaba

sınanksknn, 2 saat önce
Günaydın acaba bir sürpriz yapıp tayinleri bugün açıklarlarmı birşey duyan varmı

sınanksknn
Aday Memur
07 Haziran 2024 11:47
Sanmam çünkü bayram arefesine denk getirirler ki millet itiraz edemesin, bayramda soğusun

cemil1905
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 11:50

İnşallah bugün açıklanır. Beklemekten sıkıldık artık


kamuz01
Memur
07 Haziran 2024 12:13

bugün açıklansa iyi olur evden çıkacam ona göre ev kiralayacam milleti mağdur etmeseler bari


Nevisahsına Münhasır
07 Haziran 2024 12:28

Bugün çok zor hafta sonu üniversite sınavı var.Biraz daha sabır


KronikFarenjit
Aday Memur
07 Haziran 2024 12:53

Geçen sene yks öncesi açıklandı.

Nevisahsına Münhasır, 1 saat önce

Bugün çok zor hafta sonu üniversite sınavı var.Biraz daha sabır

Toplam 7 mesaj

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