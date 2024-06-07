Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 11:43
Genel atamada eşimden (asker) ayrı yerde atandım

Merhaba, 2024 yılı atamalarında eşim asker olduğu halde ona tabi olduğum halde benim atamamı başka bir ile yapmışlar, Tercihlerimde eş mazeret evrakımı bildirdiğim halde. Böyle bir durumla karşılaşan var mı?

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıDurdurma verenler27 Aralık'ta açığa alınan memurlarAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakİcralık polisler tek başlıkBayram tatili 9 gün oldu 26 Nisan açığa alınanlarPolis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Sözlük

Sade soda 1 uçak bileti 6 ölüm korkusu 1 dondurmacı 1 cuma hutbesinde içi geçmek 1 erkeklerin saç uzatması 2 sandalye çorabı 1 Olmamış bu 1 trenle selfie çekmeye çalışmak 1 Lgs 4

Son Haberler

Ankara'da gök gürültülü sağanak bekleniyorBorsa günün ilk yarısında gerilediAile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatırılacakİstanbul-Sivas YHT Hattı'nı 1 ayda 55 bin yolcu kullandı: Doluluk oranı yüzde 90Zorunlu afet sigortası kısa sürede devreye alınacak

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?