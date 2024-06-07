Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 12:01
Rapordan dolayı sınava giremeyen öğrenci

İkinci sınavlardan itibaren yıl sonuna kadar raporlu olan öğrenciye ikinci sınav kısmını boş mu bırakmamız gerekiyor? G yazarsak ortalama düşüyor çünkü.


Datdiriditdit
Aday Memur
07 Haziran 2024 12:24

Boş bırakılır

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