hassas büro mu asayiş vs aktif bürolar mı?

değerli meslektaşlarım sizce hassasta nöbet tutup kafam rahat olsun mu yoksa aktif olsun yoğun olsun mu sizce ? İki tarafında artıları eksileri sizce neler ?

değerli meslektaşlarım sizce hassasta nöbet tutup kafam rahat olsun mu yoksa aktif olsun yoğun olsun mu sizce ? İki tarafında artıları eksileri sizce neler ?