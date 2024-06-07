Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 12:33
hassas büro mu asayiş vs aktif bürolar mı?
değerli meslektaşlarım sizce hassasta nöbet tutup kafam rahat olsun mu yoksa aktif olsun yoğun olsun mu sizce ? İki tarafında artıları eksileri sizce neler ?

Gururu65
Genel Müdür
07 Haziran 2024 12:43

Git Hassa'da yat aşağı, heleki iui birinin kapsnida nobet tutsan yaşarsın.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 12:51
sana kim söyledi istediğin yerde çalışabileceğini:)trafiği istiyorum ona bile geçemiyorum:)

Ahmet can10
Aday Memur
07 Haziran 2024 12:57
Trafiği zaten isteyen çalışamıyor ne kadar trafiğe ön yargılı varsa şubede anlamıyorum
iyilikiyidir01, 1 saat önce
sana kim söyledi istediğin yerde çalışabileceğini:)trafiği istiyorum ona bile geçemiyorum:)

panzerci
Müsteşar Yardımcısı
07 Haziran 2024 13:00

İmkanın varsa tabikide hassas. Ekiplerde aktif yerlerde çalışıp görevini yapana bile adli idari soruşturma açılıyor,hapise giren meslektaşlarımız bile çok. Hiçbir şeye karışmadan günü kurtarabiliyorsan senden iyisi yok artık.

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