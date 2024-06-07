Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 12:33
Hassas mı, Asayiş mi?

değerli meslektaşlarım sizce hassasta nöbet tutup kafam rahat olsun mu yoksa aktif olsun yoğun olsun mu sizce ? İki tarafında artıları eksileri sizce neler ?


Gururu65
Genel Müdür
07 Haziran 2024 12:43

Git Hassa'da yat aşağı, heleki iui birinin kapsnida nobet tutsan yaşarsın.


iyilikiyidir01
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 12:51
sana kim söyledi istediğin yerde çalışabileceğini:)trafiği istiyorum ona bile geçemiyorum:)

Ahmet can10
Aday Memur
07 Haziran 2024 12:57
Trafiği zaten isteyen çalışamıyor ne kadar trafiğe ön yargılı varsa şubede anlamıyorum
iyilikiyidir01, 3 saat önce
sana kim söyledi istediğin yerde çalışabileceğini:)trafiği istiyorum ona bile geçemiyorum:)

panzerci
Müsteşar Yardımcısı
07 Haziran 2024 13:00

İmkanın varsa tabikide hassas. Ekiplerde aktif yerlerde çalışıp görevini yapana bile adli idari soruşturma açılıyor,hapise giren meslektaşlarımız bile çok. Hiçbir şeye karışmadan günü kurtarabiliyorsan senden iyisi yok artık.


beyazgül7879
07 Haziran 2024 14:31

Narkotik olmasın da neresi olursa olsun


Taribo West
Memur
07 Haziran 2024 14:39
şarktan geldim imkanımda vardı şube için batıda çok eski memurlar var entrikalar ayak oyunları felan şuan hassastayım bazen sıkılsam da kafa rahat diye iyi geliyor açıkçası çocuğum var küçük giriş çıkış saati yüzünden bana biraz uygun geldi ama meslek hep orada geçer mi oda bilinmez 9. yılımdayım hep koruma şubede çalıştım devlet büyüklerinde burada ilk defa hassastayım. dışarısı bilmiyorum bana biraz uzak duruyor görmediğim için olabilir ya da çalışsam alışabilirim de

Soylu444
Memur
07 Haziran 2024 14:56

Suya sabuna dokunmadığı yer en iyi yerdir kendini parçalarsın büyün enerjini gücünü işe verirsin en


hedef2024
Memur
07 Haziran 2024 15:03

Hassas candır git gel işte karışan olmaz

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