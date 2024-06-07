Hassas mı, Asayiş mi?

şarktan geldim imkanımda vardı şube için batıda çok eski memurlar var entrikalar ayak oyunları felan şuan hassastayım bazen sıkılsam da kafa rahat diye iyi geliyor açıkçası çocuğum var küçük giriş çıkış saati yüzünden bana biraz uygun geldi ama meslek hep orada geçer mi oda bilinmez 9. yılımdayım hep koruma şubede çalıştım devlet büyüklerinde burada ilk defa hassastayım. dışarısı bilmiyorum bana biraz uzak duruyor görmediğim için olabilir ya da çalışsam alışabilirim de

şarktan geldim imkanımda vardı şube için batıda çok eski memurlar var entrikalar ayak oyunları felan şuan hassastayım bazen sıkılsam da kafa rahat diye iyi geliyor açıkçası çocuğum var küçük giriş çıkış saati yüzünden bana biraz uygun geldi ama meslek hep orada geçer mi oda bilinmez 9. yılımdayım hep koruma şubede çalıştım devlet büyüklerinde burada ilk defa hassastayım. dışarısı bilmiyorum bana biraz uzak duruyor görmediğim için olabilir ya da çalışsam alışabilirim de