Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 12:49
Muvafakat

Arkadaşlar öğrenim durumu sebebiyle kurumlar arası geçiş te muvafakat alan varmı ret verilirse dava açabilir miyim emsal karar varmıdır


E.Kayı Han
Editor
07 Haziran 2024 13:05

Öğrenim durumu nedeniyle kurumlar arası geçiş ilk defa duydum. Böyle bir geçiş olamaz.

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