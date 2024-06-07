Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 12:56
ÖMK NORM FAZLASI RESEN ATAMA İLÇE GRUBLARI

&786 Selam arkadaşlar ÖMK tasarısı bildiğiniz gibi taslak halinde sitelerde geziyor orda ilgimi çeken şeylerden bir tanesi öğretmen norm fazlası olduğunda oluşturulan ilçe gruplarından birine resen atanabilir şeklinde bir madde var bu ilgimi çekti.

Yani şuan benim ilçem mesela ilçe İÇİNDE gruplara ayrılmış birisi norm fazlası olduğunda bu grup içinde atanabiliyor.

Ama burda ilçeler gruplara ayrılmış ilçede norm fazlası olunca başka ilçeye de atanma durumu söz konusu şeklinde yazılmış.

Bu anlaşılabilinir bir durum lakin ilçeler arası yada bölgeler arası durumun 50km vesaire şeklinde sınırlanması gerektiğini düşünüyorum.

yani ilçe gruplarının oluşturulması daha detaylı bir şekilde açıklanmalı. Yoksa zaten taşrada ilçeler arası mesafe çok fazla.

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