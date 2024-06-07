Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 12:58
Eş durumu sözlesmeli memurluk

Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli memur (3+1) yıl atama ve yer degisikligi kapali

Esim nufusa kayitli oldugum ilde sivasta

bende yakin bir sehirdeyim

Emniyet bizi bir araya getiremiyor

Bu sekilde durumu olanlar var mi

Gih e gecis yapilabilir mi

Bu durumda olanlar bi yol gosterebilir mi acaba

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