Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 12:58
Sözleşmeli eş ataması

Ben polis memuruyum eşim sözleşmeli memur (3+1) yıl atama ve yer degisikligi kapali

Esim nufusa kayitli oldugum ilde sivasta

bende yakin bir sehirdeyim

Emniyet bizi bir araya getiremiyor

Bu sekilde durumu olanlar var mi

Gih e gecis yapilabilir mi

Bu durumda olanlar bi yol gosterebilir mi acaba

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıDurdurma verenlerAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmak27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBayram tatili 9 gün oldu İcralık polisler tek başlık26 Nisan açığa alınanlarPolis eşlerden birinin atanıp diğerinin atanmaması

Sözlük

yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 güne bir atasözü bırak 1 kozmetik indirimi kavgası 2 zorla güzellik olmaz 1 Olmamış bu 1 mağara alegorisi 1 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2 hint madonna kolye 3 Lgs 2 aldatan eşi 240 km gidip otelde basan kadın 2

Son Haberler

Erdoğan: ÖMK ve Milli Eğitim Akademisi kurulması kanun hazırlıklarını tamamladıkOtogarda 'emeklilere yüzde 20 indirim' denetimi'Öğretmen öğrenciyi sıcak su serperek yaraladı' iddiasına incelemeTCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdiİŞKUR 5 ayda 582 bin 667 kişinin istihdamına aracılık etti

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?