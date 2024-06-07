HAYSİYETSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNANLAR MESLEKTEN ATILACAK!

Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayasızca hareket suçu soyut tehlike suçudur, zarar ya da somut tehlike meydana gelmesi aranmamıştır.

Hocam bu yukarıdaki suçtan ceza yiyenler atılacak diyor. Öyle müfettiş kararı ile olmayacak. Mahkemede bu suçtan ceza yiyenler için geçerli.