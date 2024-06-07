Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 13:02
HAYSİYETSİZ DAVRANIŞLARDA BULUNANLAR MESLEKTEN ATILACAK!

Açtığım başlığı bir aklıevvel arkadaş şikayet ettiğinden bitkiye anlatır gibi yönetmelik metninin tamamını yazmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu yönetmelik son derece tehlikeli ve herkesin bu yönetmeliğe karşı çıkması gerekiyor keza müfettiş tarafından yeterli görülmeyenler geri hizmete alınır yönetmeliği de öyle. Bunlar kesinlikle kabul edilemeyecek maddelerdir. Mücadeleye çağırıyorum.


Qovboypolis01
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 13:07

Tckda hayasızca hareketlerden ceza yiyen kişi atılır diyor. Keyfi bir uygulama olmaz yani.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 13:10

Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayasızca hareket suçu soyut tehlike suçudur, zarar ya da somut tehlike meydana gelmesi aranmamıştır.

Hocam bu yukarıdaki suçtan ceza yiyenler atılacak diyor. Öyle müfettiş kararı ile olmayacak. Mahkemede bu suçtan ceza yiyenler için geçerli.


yksxz
Aday Memur
07 Haziran 2024 13:14

Hocam bunlarsa tabii ki doğru bir uygulama ama yönetmelikte bu gibi uyuşturucu vb. şeyler sayıldıktan sonra virgül koyuyor hayasızca harekette bulunanlar diyor eğer ?hayasızca? ibaresini TCK?ye dayandırıyorsa bir sorun yok suçun niteliğini birtakım insanların inisiyatifine bırakarak oluşturmak konusunda tereddütlerim var.

Uzman-karacalı, 43 dk. önce

Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hayasızca hareket suçu soyut tehlike suçudur, zarar ya da somut tehlike meydana gelmesi aranmamıştır.

Hocam bu yukarıdaki suçtan ceza yiyenler atılacak diyor. Öyle müfettiş kararı ile olmayacak. Mahkemede bu suçtan ceza yiyenler için geçerli.

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