Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2024 13:06
Haziran tayini

Adana şehir hastanesi veya ilçelerden birine tayin düşünüyorum sizce 8000 puan ile tayin olma ihtimalim nedir

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