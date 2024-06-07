Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 13:43
Memur Alım İle İlgili sorum

Arkadaşlar merhaba Gazi üniversitesi muhasebeci alımı yapacak, şuan ki puanimla basvursam muhtemelen alinirim. Ancak benim muhasebe de hiç tecrübem yok. Bu durum başvurursam ve beni cagirirlarsa sorun olur mu?

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