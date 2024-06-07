Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Haziran 2024 13:58
50d'den 33a'ya geçen araştırma görevlilerinin zorunlu hizmet yükümlülüğü var mı?

Herkese merhaba hocalarım,

50d kapsamında göreve başlamış, sonrasında ise son genel seçim öncesinde 33a maddesi kapsamındaki kadrolara geçirilmiş bir araştırma görevlisiyim. YÖK'ün yayınladığı geçiş esaslarına göre 2018 öncesindeki görevler ve 35. madde ile görevlendirilenlerin zorunlu hizmeti bulunuyor. Ancak 35. madde ile görevlendirilmemiş araştırma görevlilerinin bulundukları üniversitelerde zorunlu hizmeti hakkında bir bilgi verilmemiş. Geçiş sırasında bize geçiş yapmak isteyip istemediğimizi sorup yazılı olarak dilekçe ile niyetimizi bildirmemiz istenmişti. Bu yazılı talep nedeniyle tarafımıza bir zorunlu hizmetin yüklenip yüklenmeyeceğini merak ediyorum. Doktora sonrasında farklı bir üniversitede öğretim üyesi kadrosu bulmam durumunda mevcut kurumumdan istifa etmemde bir engel bulunur mu?

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