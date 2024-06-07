KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2024 15:27
İltisak ve İrtibat
Selamlar. Kpss hazırlanıyorum. Sicilim temiz ve şükürler olsun hiçbir toplulukla bağlantım yok. Ama aynı kendim gibi bildiğim birinin hiçbir suçu yokken güvenlik Soruşturması olumsuz geldigini öğrendim. Yani hiçbir dava vb. bir süreç olmadan sırf dedikodu veya bir akraba veyahut arkadaşla iletişiminiz bizleri bu durumlara bulaştırıyor mu? Sicilimiz temiz ve hakkımızda açılmış herhangi bir dava yoksa güvenlik vb. bir sorun yaşar mıyız yine de?

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