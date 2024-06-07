Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 15:50
Sosyopat teşhisi öğretmen

Arkadaşlar 15 yıllık ğretmenim. Birçok sorunum var psikiyatri tedavisi almaya başladım. Sosyopat teşhisi ile tedavi görüyorum öğretmenliğime etkisi olur mu? Öğrencileri seviyorum dersimi anlatmayı ilgilenmeyi seviyorum. Ama düzen, kanun, yaptırım zerre umrumda olmuyor hiçbir şeyden çekinmiyorum 5-6 soruşturma açıldı hakkımda hepsi de okul dışı konulardan uyarı kınama maaştan kesme cezaları gibi cezalar aldım. Asıl sorum şu sosyopat teşhisi konan bir öğretmene bakanlıpın ekstradan bir yaptırımı söz konusu olur mu?

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