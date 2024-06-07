Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Haziran 2024 17:19
Cte tayin sonuçları nereden açıklanıyor
Göreceğim ilk tayin süreci olacak sonuçları cte sayfasından mi görüyoruz

cemil1905
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 17:29

Evet Cte duyurular kısmından


Mfonet
07 Haziran 2024 17:30
teşekkürler
cemil1905, 54 dk. önce

Evet Cte duyurular kısmından

Toplam 2 mesaj

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