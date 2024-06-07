Ödemeler 60 gün gecikirse ne olur

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Güncel Zam oranıistirahat raporuTemmuz-Ocak ayı enflasyon 10'u geçmezse ne olur?kredi kartı borcu icra?Maaş erken yatar mı2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Yoksulluk sınırı, 61.418 TL oldu. Sarı sendikalardan İstifa.Emekli Maaşıyla Hiçbir Memur Emekli Olmaz!Derece kademe ilerlemesi, yeşil pasaportAskerlikte geçen süre memuriyete dahil mi?
Sözlük
güne bir atasözü bırak 1 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 3 kozmetik indirimi kavgası 2 trenle selfie çekmeye çalışmak 2 Rumeli hisarı altında bulunan tünel 1 Sade soda 1 Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1 asansör 2 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?