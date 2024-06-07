Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Haziran 2024 17:30
Ödemeler 60 gün gecikirse ne olur
Kredileri ve ek hesapları 60 gün boyunca hiç ödemesem ne olur maaşa bloke koyma durumu olur mu, bu zamana kadar hiç gecikme olmadı şimdi acil bi durum nedeniyle ödemeler aksayacak

Quennn
Aday Memur
07 Haziran 2024 17:53
60 günden sonrası her gün sorun yaratabilir

Hckkskn51
Aday Memur
07 Haziran 2024 17:58
15 haziran-15 temmuzda odemeyip 15 ağustosta hepsini ödemeyi düşünüyorum icra falan olmaz biliyorum ama bloke olursa sıkıntı olur
Quennn, 30 dk. önce
60 günden sonrası her gün sorun yaratabilir
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