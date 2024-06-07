Ödemeler 60 gün gecikirse ne olur

Kredileri ve ek hesapları 60 gün boyunca hiç ödemesem ne olur maaşa bloke koyma durumu olur mu, bu zamana kadar hiç gecikme olmadı şimdi acil bi durum nedeniyle ödemeler aksayacak

Kredileri ve ek hesapları 60 gün boyunca hiç ödemesem ne olur maaşa bloke koyma durumu olur mu, bu zamana kadar hiç gecikme olmadı şimdi acil bi durum nedeniyle ödemeler aksayacak