Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


07 Haziran 2024 17:41
Kontenjan açılmayan vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi sorunu

Merhaba. Ben geçtiğimiz ay bir vakıf üniversitesinin öğretim görevlisi kadrosuna başvurdum. Sınavları kazandıktan sonra Myo tarafından bölümün henüz açılmadığı ancak bizlerin kadroya alınması gerektiğini bu sürede myonun maaşlarımızı karşılayamayacağından dolayı ücretsiz izinde olacağımızı ardından da bölüm açıldığında göreve başlayacağımız söylendi. İmzalar atıldıktan yaklaşık 1 ay sonra Myo arayarak yök tarafından bölüme kontenjan verilmediğini o nedenle birlikte çalışamayacağımızı söyledi. Bu durumda bölümün bizleri farklı kadrolara yerleştirme zorunluluğu var mı yoksa sözleşmemizin iptaline gitmeleri doğru bir yaklaşım mıdır? İlk kez bu durumlarla karşı karşıyayım o nedenle tecrübeli hocalarımdan dönüt almak isterim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

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