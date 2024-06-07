Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2024 17:42
Bedelli askerlik erteleme

Oğlum aralık celbinde bedelli askerlik yapacaktı fakat yurt dışı bir şirketle anlaştı 2 hafta içinde gitmesi gerekiyor fakat 1 yıldan önce izin vermiyorlarmış bu durumda ne yapmamız gerekir bilgisi olan komutanlarım varsa bizi mutlu eder teşekkürler

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