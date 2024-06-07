Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 17:45
Proje okulu atama ikinci Etap sonuçları

Arkadaşlar ! Proje okulu atama ikinci Etap sonuçları bugün en geç 23,00 a kadar belli olacak. Belli olan iller var mı?

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