Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Haziran 2024 18:20
Sağlık bakanlığı sözleşmeli hemsire es tayini

Merhaba arkadaşlar eşim de ben de 3+1 sözleşmeli hemsireyiz ikimizin de 1 yılı geçti çalışma süremiz ben sakaryada görev yapmaktayım eşim istanbul da eşim temmuz ayında es tayini isteyecek çıkma durumu var mı acaba istanbul 1 D sakarya 2 C

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