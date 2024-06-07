Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


07 Haziran 2024 19:03
Naklen tayin talepleri hk.

Merhaba arkadaşlar üniversitede idari personel olarak çalışıyorum. kurumumuz naklen tayin taleplerini almaya başladı ,ben de eş durumundan dolayı başvuracağım ilk defa , gerekli şartları karşılıyorum. Gitmek istediğimiz kurumu başvurudan önce belirleyip ayarlıyor muyuz yoksa tayin talebi kabul edilip muvafakat verildikten sonraki üç ayda mı ayarlıyoruz¿ Bilen biri cevaplarsa çok sevinirim


Edanurcava
07 Haziran 2024 19:58
merhaba hangi üni

Suskunkisi
Aday Memur
07 Haziran 2024 20:05
Hocam personelci degilim ama bu konuda bir cok forum gonderisi var. Ordan okuduklarima gore lk olarak gidilecek kurum ayarlanır. Gidilecek kuruma dilekçe verilir. Gidilecek kurum kabul ederse, sizin kurumunuza yazar ve sizin nakliniz için muvafakat talep eder( siz değil, yeni gideceğiniz kurum isteyecek talebi). Sizin kurum kabul ederse gidersiniz. Yani siz kendi kurumunuzla resmi olarak muhatap olmuyorsunuz. Yeni kurumunuz, şimdiki kurumunuzdan talep ediyor.
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