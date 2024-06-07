Naklen tayin talepleri hk.

Hocam personelci degilim ama bu konuda bir cok forum gonderisi var. Ordan okuduklarima gore lk olarak gidilecek kurum ayarlanır. Gidilecek kuruma dilekçe verilir. Gidilecek kurum kabul ederse, sizin kurumunuza yazar ve sizin nakliniz için muvafakat talep eder( siz değil, yeni gideceğiniz kurum isteyecek talebi). Sizin kurum kabul ederse gidersiniz. Yani siz kendi kurumunuzla resmi olarak muhatap olmuyorsunuz. Yeni kurumunuz, şimdiki kurumunuzdan talep ediyor.

Hocam personelci degilim ama bu konuda bir cok forum gonderisi var. Ordan okuduklarima gore lk olarak gidilecek kurum ayarlanır. Gidilecek kuruma dilekçe verilir. Gidilecek kurum kabul ederse, sizin kurumunuza yazar ve sizin nakliniz için muvafakat talep eder( siz değil, yeni gideceğiniz kurum isteyecek talebi). Sizin kurum kabul ederse gidersiniz. Yani siz kendi kurumunuzla resmi olarak muhatap olmuyorsunuz. Yeni kurumunuz, şimdiki kurumunuzdan talep ediyor.