Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 19:56
Bu fırsatı kaçırmamak lazım...

Arkadaşlar öncelikle lütfen başlık altında afedersiniz ama salak saçma tartışmalara girmeden sadece söylenilen şeye odaklanın ve yapan yapsın yapmayan kötü yorum yapmadan kalp kırmadan çıksın gitsin.. yazının en altında vereceğim siteden ak parti oy kaybı için istek ve önerilerinizi topluyor. Bakın tekrar ediyorum siyaset yapmayın boş yapmayın ve tüm teşkilata bunu duyurup yazmasını sağlayın gerek kendiniz isterseniz de eşinizin adına yazın ama herkes emniyetteki sorunlara alakalı yazarsa sesimiz belki oy uğruna da olsa duyulur.. herkese saygılar sevgiler...


Voletole
Şef
07 Haziran 2024 19:58

https://www.akparti.org.tr/iletisim/

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