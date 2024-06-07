Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 20:02
ÖMK kanunundaki eleştirileriniz neler ?

Hocalarım merhaba. Gündemde aşırı şekilde yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu herkes beğenmediğini ifade ediyor. Rica etsem sizler için hangi maddeleri öğretmenlerin zararına? Bilgilendirmek adına yazabilir misiniz ?

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