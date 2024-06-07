Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 20:20
il dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?
önceki senelerde tercihin bitmesinin ertesi günü açıklanmış. haftasonu açıklanöa ihtimali varmı? klavuzdaki tarihtemi açıklanır

Dalaras
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 20:22

Evet bende daha erken aciklandi diye hatirliyorum gecen sene. Hafizam yaniltmiyorsa beni.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?ÖMK, Rotasyon ve Maarif Müfredatı belirsizliğiÖmk Geçiçi Madde: BaşöğretmenlikYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Rotasyonizmir - Kiraz hakkında bilgi alabilir miyim?Alanya mı Milas mı?Öğretmene cezaİl Dışı Ardından Eş Durumu

Sözlük

güne bir atasözü bırak 1 bi bakıp çıkmak 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 1 kozmetik indirimi kavgası 2 aldatan eşi 240 km gidip otelde basan kadın 2 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 Sade soda 1 yeşil şapkalı masa lambası 1 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 3 bilinmeyen bir nedenle 2

Son Haberler

BM, İsrail'i 'utanç listesine' eklediİnfaz koruma memuru evinde ölü bulunduİstediği şarkı çalınmayan şüpheli 3 kişiyi silahla yaraladıKuvvetli yağış 22.00'ye kadar etkisini sürdürecekErdoğan'dan Astronot Tuva Cihangir Atasever'e: Son olmayacaksın

Editörün Seçimi

Öğretmenlik Meslek Kanunu, Sendikadan İstifa2024 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu (3-7 Haziran)Mayıs enflasyonu 3,37 çıktı.Merkez bankası enflasyon beklentisiİl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?