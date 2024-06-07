KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Haziran 2024 20:33
2023 puanları diğer yıllardan neden çok farklı?

Puan hesaplama robotlarında aynı netlerle yıllara göre puanlara bakınca 2023 kpss puanı diğer yıllara göre daha yüksek çıkıyor. Bunun nedeni nedir? Sapma olabilir evet ama sapmanın bu kadar yüksek olması normal mi?


Meta55
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 21:14
Normalde net ortalaması 38-42 arası değişirken bu sınavda net ortalaması 32.Ondan dolayı düşük nete yüksek puan gelmiş. Sınav zor olarak yorumlanabilir.Ösym soru tarzı değişmiş olabilir.
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