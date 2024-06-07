Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Haziran 2024 20:38
Polislerin özlük hakları

Yaklasik son 8 yildir özlük haklari bakimindan polis özelinde hicbir şey yapilmadi.. hemsire öğretmen, acil tip teknisyeni vs. Bunlarin iki kati maas alirken maalesef bu meslek gruplarinin hepsinden daha az maas aliyoruz artik . Eskiye nazaran iş yükümüz ve sorumluluğumuz iki katina cikti, ancak maasin alim gucu yari yariya düştü. Gecinemiyoruz. Maasimizin yarisindan fazlasi kira ve faturalara gidiyor. Polis umutsuz ve yorgun.. acil seyyanen polis özelinde en az yüzde 50 zam yapılmalı. Maas adaletsizligi giderilmeli..

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