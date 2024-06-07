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Editörler : Lanet


07 Haziran 2024 22:32
Türkçe Kişi Adları

Onomastik nam-ı diğer ad bilimi, dil bilimin özel adlar üzerine araştırmalar yaptığı bir bilim dalıdır.

Türkiye'de modern araştırma bağlamında onomastik çalışmaları 1950'lerde başlamış ve bir alt kolu olan kişi adları bilimi (antroponim) bu çalışmalarda daha fazla ilgiye sahip olmuştur. Zira ad biliminin diğer alt kollarından biri olan yer adları bilimi (toponim) aynı ilgiye mazhar olamamıştır.

Sözün özü, ata yurt Orta Asya'dan göçler ve akınlar yoluyla Anadolu'ya getirilen, fakat Arap dünyasıyla etkileşimin artması nedeniyle özellikle 16. yüzyılın ortalarından itibaren kaybolmaya yüz tutmuş Türkçe kişi adları hakkında bilgilendirme, paylaşım ve fikrî tartışmalar yapılmasını umut ediyorum.

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