Bu ülkede yaşamanın psikolojik maliyeti..

Dadaizm felsefesi zaman zaman hoşuma gider.. Yani kuralsızlık.. Aslında iyi değildir.. Her şey allak bullak.. Kural,yasa,kanun,nizam,örf.. Vs.. Hiçbir şey yok.. Ve yaptırım da.. Bu tabi ki kaos demektir.. Ama işte dediğim gibi.. Mutsuz olmak arkadaşlar.. Bu hal genele sirayet ederse şayet,mutlu insanlar kendilerini güvende hissetmesinler.. Her an her şey olabilir.. Hele hele bir avuç azınlığın saadeti için toplum feda ediliyorsa, genel görünüm daha tehlikeli bir hal arz eder.. Bir kişi.. Evet.. Yalnızca tek bir kişi.. Her şeyin başlangıcı olabilir.. Derler ya.. Sessiz yığınların sesi olabilir.. Dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum..

