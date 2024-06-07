Bu ülkede yaşamanın psikolojik maliyeti..

Herkes potansiyel depresyon hastası.. Sürekli bir kontrol ve endişe.. Sokaklar gergin.. Neredeyse korkumuzdan dışarı çıkamaz hale geldik.. Buna rağmen kimsede tepki yok.. Her an en ufak bir tartışma cinayet ile neticelenebilir.. Geleceğe dair bir ışık veya ümit yok.. İnsanlar yorgun ve halsiz.. Çaresiz ve mutsuz.. Daha neler neler.. Peki bunun müsebbibi ne olabilir? Bilmiyorum.. Belki de birçok şey.. Fakat dediğim gibi.. Genel manzara bu şekilde.. Acı tablo.. Maalesef..

Herkes potansiyel depresyon hastası.. Sürekli bir kontrol ve endişe.. Sokaklar gergin.. Neredeyse korkumuzdan dışarı çıkamaz hale geldik.. Buna rağmen kimsede tepki yok.. Her an en ufak bir tartışma cinayet ile neticelenebilir.. Geleceğe dair bir ışık veya ümit yok.. İnsanlar yorgun ve halsiz.. Çaresiz ve mutsuz.. Daha neler neler.. Peki bunun müsebbibi ne olabilir? Bilmiyorum.. Belki de birçok şey.. Fakat dediğim gibi.. Genel manzara bu şekilde.. Acı tablo.. Maalesef..