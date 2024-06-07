Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


07 Haziran 2024 22:35
Bu ülkede yaşamanın psikolojik maliyeti..
Herkes potansiyel depresyon hastası.. Sürekli bir kontrol ve endişe.. Sokaklar gergin.. Neredeyse korkumuzdan dışarı çıkamaz hale geldik.. Buna rağmen kimsede tepki yok.. Her an en ufak bir tartışma cinayet ile neticelenebilir.. Geleceğe dair bir ışık veya ümit yok.. İnsanlar yorgun ve halsiz.. Çaresiz ve mutsuz.. Daha neler neler.. Peki bunun müsebbibi ne olabilir? Bilmiyorum.. Belki de birçok şey.. Fakat dediğim gibi.. Genel manzara bu şekilde.. Acı tablo.. Maalesef..

Maverıck
Şef
07 Haziran 2024 22:46
Öyle bir hal ve manzara ki.. Eminim şu an hapis hayatı yaşayanlar veya cezaevi sakinleri dışarıdakilere nispeten daha güvenilir bir ortamdadırlar.. Yani daha rahattırlar.. Hakiki delilerin tımarhanelerde olmaması gibi bir şey..

Maverıck
Şef
07 Haziran 2024 23:03
Bu arada arkadaşlar.. Konudan bağımsız.. Merak ediyorum.. Mutsuz insanlar başkalarının mutluluğunu kıskanırlar mı? Hiç düşündünüz mü? Veya bir öz eleştiri yaptınız mı? Yahut da bu tür insanlara denk geldiniz mi? Aslında biraz konu ile de ilişkili gibi.. Mesela ben.. Kendimden örnek vereyim.. Ben mutsuz ve huzursuz olduğumda her şeyin allak bullak olmasını istiyorum.. Hatta bir keresinde o kadar canım sıkkındı ki savaş çıkmasını istemiştim.. Ne alaka diyeceksiniz.. Evet.. Gerçekten de alakasız.. Ama içimden öyle geçirmiştim.. Unutmuyorum.. Belki de bu normal bir düşünce değil.. Ama eminim başkalarının saadetini çekemeyenler ve buna mukabil her şeyin alt üst olmasını isteyen insanlar vardır..

Maverıck
Şef
08 Haziran 2024 00:05
Dadaizm felsefesi zaman zaman hoşuma gider.. Yani kuralsızlık.. Aslında iyi değildir.. Her şey allak bullak.. Kural,yasa,kanun,nizam,örf.. Vs.. Hiçbir şey yok.. Ve yaptırım da.. Bu tabi ki kaos demektir.. Ama işte dediğim gibi.. Mutsuz olmak arkadaşlar.. Bu hal genele sirayet ederse şayet,mutlu insanlar kendilerini güvende hissetmesinler.. Her an her şey olabilir.. Hele hele bir avuç azınlığın saadeti için toplum feda ediliyorsa, genel görünüm daha tehlikeli bir hal arz eder.. Bir kişi.. Evet.. Yalnızca tek bir kişi.. Her şeyin başlangıcı olabilir.. Derler ya.. Sessiz yığınların sesi olabilir.. Dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum..
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