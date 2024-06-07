Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


07 Haziran 2024 22:41
Geçici görev
15 günlük geçici görevliydim görev sürem 3.5 ay daha uzadı bir personel maksimum kaç ay geçici görevli kalabilir hangi yönergeden bakabilirim

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