Tutanak-Savunma dilekçesi

Hem 8. sınıflara dersin olduğu için gitmediğini , söylüyorsun hem de YAZILI BEYAN, aynı zamanda rapor mu alıyorsun ? Doktorun da başını yakacaksın..

Ayrıca diğer çalışanların da geç geç geldiğini tespit ettiğini, aynı muamelenin diğerlerine de yapması gerektiğini hatırlat.. Buna istinaden Yönetici olarak, anayasanın 10, Maddesini ve Türk ceza Kanunun 257 maddesi : Memurun görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair delillerle ek yaparak nöbetçi savcılığa müracaat edebilirsin. Size zarfta verilen savunmanıza istinaden yazıyı da delil olarak ek yapabilirsiniz.