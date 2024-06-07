Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


07 Haziran 2024 22:43
Tutanak-Savunma dilekçesi

Arkadaşlar 03 haziran günü ilk derslerim 8.sınıflaraydı ve 8.sınıflar artık lgs de bittiği için okula gelmiyorlar.Ben de pazartesi günü ilk derslerim 8.sınıflara olduğu için okula geç gitmek istedim.Sabah müdür yardımcım aradı ilk açamadım telefonu daha sonra whatsapptan dönüş yaptım beni aramışsınız hocam buyrun diye, müdür yardımcım tekrar aradı ve 8.sınıflara ilk derslerim olduğu için geç geleceğimi söyledim.Hocam bu şekilde keyfi olarak okula gelmemezlik yapamazsınız bunu tutanak altına alıyorum savunmanızı yaparsınız dedi. Bu tutanak mevzusu sonrasında hastaneye gidip rapor aldım.Bugün mebbisten baktım yazdığı tutanak dys?ye işlenmiş ama ilçe milli eğitim hukuk birimini aradım üstyazı yazılmamış oraya bu konuyla ilgili dilekçe gitmemiş.Bugün dysde gördükten sonra dilekçemi ortam baya gerildi ben herkese toleran gösterildiğini görmezden gelindiğini ama bana gösterilmediğini ve bunu mobbing olarak gördüğümü söyledim.Uzun bir tartışma yaşadık.Bana üslubunda sıkıntı var çoğu kişi geç kalıyor ama arıyor bana söylüyor ya da kusura bakma diyor, sen bunu yapmıyorsun dedi.Müdürümüz şuan yurtdışında geldiğinde ona savunma yazacağım, savunmamı nasıl yapmalıyım sizce ve bu olaydan soruşturma açılır mı ceza alır mıyım?


ALİYAS
Daire Başkanı
07 Haziran 2024 22:50
rapor aldıysan neyi düşünüyorsun. ver raporunu geç

Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 22:55

Öncelikle rapor aldığınız için bu konuda soruşturma açılmaması yoluna gidilebilirdi ne var ki sözlü tartışmada gerçekten rahatsız olmadığınız halde rapor aldığınız ortaya dökülmüş ki bu da ayrı soruşturma gerekçesidir.Konusmaniz sırasında idareciye şahitlik edecek kimse yoksa ben o gün rahatsızlandım ve raporluydum yazarsınız savunmanıza.Ancak uzatacak olurlarsa konuştuğunuz gibi diger öğretmenler de geç geliyordu onların bu keyfiyeti bana da sirayet etti.Onlarla ilgili geçmişte işlem yapılmadı ama baba yapıldı bu mobingtir yazarsınız.Birsey çıkmaz.Önünuze soruşturma gelirse şikayetçi olun mobingten ötürü.


Fencibiri
Aday Memur
07 Haziran 2024 22:58

Raporu aldığım an gönderdim müdür yardımcısına ve müdüre ama tutanağı rapordan önceden tutmuş ve dysye işlemiş, yine de müdür geldiğinde savunma yazarsın diyor.Müdürümüz yurtdışında müdür yardımcısı müdür vekili olduğu için direkt soruşturma açabilir mi

ALİYAS, 1 saat önce
rapor aldıysan neyi düşünüyorsun. ver raporunu geç

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
07 Haziran 2024 23:01

Öğrenci gelmiyor diye personel işe geç gitmez. Müdür vekili doğrusunu yapmış. Rapor aldığınız için soruşturmaya dönülmez.

Bu arada biz hasta olduğumuzda rapor verilmezken millete böyle çerez niyetine dağıtılması da ayrı bir etik konusu.


Fencibiri
Aday Memur
07 Haziran 2024 23:02

Hocam konuşma esnasında vardı birkaç öğretmen daha ortamda ve hepsi idareye yakın öğretmenlerdi.Başka öğretmenlere ne zaman geç geldiler de görmezden geldik isim verin diyorlar , isim verince de diğer arkadaşları üzerime püskürtüyorlar bu sefer onlarla bir tartışma yaşanıyor.Savunma yazmak için kaç günüm var 15gün mü

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Öncelikle rapor aldığınız için bu konuda soruşturma açılmaması yoluna gidilebilirdi ne var ki sözlü tartışmada gerçekten rahatsız olmadığınız halde rapor aldığınız ortaya dökülmüş ki bu da ayrı soruşturma gerekçesidir.Konusmaniz sırasında idareciye şahitlik edecek kimse yoksa ben o gün rahatsızlandım ve raporluydum yazarsınız savunmanıza.Ancak uzatacak olurlarsa konuştuğunuz gibi diger öğretmenler de geç geliyordu onların bu keyfiyeti bana da sirayet etti.Onlarla ilgili geçmişte işlem yapılmadı ama baba yapıldı bu mobingtir yazarsınız.Birsey çıkmaz.Önünuze soruşturma gelirse şikayetçi olun mobingten ötürü.


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 23:07

Tebellüğ ettiğiniz günden itibaren 15 gün.İdareye yakın öğretmenler idare lehine konuşacaktır birbirlerinin pisliğini örter böyle tipler.Siz raporluydum yazın savunmanıza.Diğer konuları yazmayın.İdareci de alttan aldığınızı düşünsün.Uğraşmayın size cephe alırlar burnunuzdan gelir.

Fencibiri, 1 saat önce

Hocam konuşma esnasında vardı birkaç öğretmen daha ortamda ve hepsi idareye yakın öğretmenlerdi.Başka öğretmenlere ne zaman geç geldiler de görmezden geldik isim verin diyorlar , isim verince de diğer arkadaşları üzerime püskürtüyorlar bu sefer onlarla bir tartışma yaşanıyor.Savunma yazmak için kaç günüm var 15gün mü


karub9191
Şef
07 Haziran 2024 23:11

Yazma savunma. Babasının çiftliği mi? Herkesten savunma alsin arkadaşından neden almıyor, okeey mi oynuyor akşamları onlarla? Ya herkese idarecilik ya da kimseye.

Ayrıca hocam sizin yaptığınız da yanlış. Bize de öğrenci gelmiyor biz de mi gitmeyelim.


laruz
Şef
07 Haziran 2024 23:15

" 8.sınıflara ilk derslerim olduğu için geç geleceğini " yazılı delil olarak mı yazdın?


Fencibiri
Aday Memur
07 Haziran 2024 23:15

Hocam savunma yazmamayı ben de düşündüm ama riskli değil mi

karub9191, 58 dk. önce

Yazma savunma. Babasının çiftliği mi? Herkesten savunma alsin arkadaşından neden almıyor, okeey mi oynuyor akşamları onlarla? Ya herkese idarecilik ya da kimseye.

Ayrıca hocam sizin yaptığınız da yanlış. Bize de öğrenci gelmiyor biz de mi gitmeyelim.


Fencibiri
Aday Memur
07 Haziran 2024 23:19

Hayır bus sadece telefonda geçen bir konuşmaydı

laruz, 54 dk. önce

" 8.sınıflara ilk derslerim olduğu için geç geleceğini " yazılı delil olarak mı yazdın?


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
07 Haziran 2024 23:22

Hocam devletin dili resmidir.Sen burada atıp tutanlara bakma.Savunma isterlerse yazman lehine olur.Yazmazsan direkt ceza alırsın.

Fencibiri, 54 dk. önce

Hocam savunma yazmamayı ben de düşündüm ama riskli değil mi


laruz
Şef
07 Haziran 2024 23:30

Hem 8. sınıflara dersin olduğu için gitmediğini , söylüyorsun hem de YAZILI BEYAN, aynı zamanda rapor mu alıyorsun ? Doktorun da başını yakacaksın..

Ayrıca diğer çalışanların da geç geç geldiğini tespit ettiğini, aynı muamelenin diğerlerine de yapması gerektiğini hatırlat.. Buna istinaden Yönetici olarak, anayasanın 10, Maddesini ve Türk ceza Kanunun 257 maddesi : Memurun görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair delillerle ek yaparak nöbetçi savcılığa müracaat edebilirsin. Size zarfta verilen savunmanıza istinaden yazıyı da delil olarak ek yapabilirsiniz.


Fencibiri
Aday Memur
07 Haziran 2024 23:38

Hocam az önce de belirttiğim gibi yazılı beyanda henüz hiç bulunmadım telefonda geçen bir konuşmaydı o

laruz, 39 dk. önce

Hem 8. sınıflara dersin olduğu için gitmediğini , söylüyorsun hem de YAZILI BEYAN, aynı zamanda rapor mu alıyorsun ? Doktorun da başını yakacaksın..

Ayrıca diğer çalışanların da geç geç geldiğini tespit ettiğini, aynı muamelenin diğerlerine de yapması gerektiğini hatırlat.. Buna istinaden Yönetici olarak, anayasanın 10, Maddesini ve Türk ceza Kanunun 257 maddesi : Memurun görevi kötüye kullanma suçunu işlediğine dair delillerle ek yaparak nöbetçi savcılığa müracaat edebilirsin. Size zarfta verilen savunmanıza istinaden yazıyı da delil olarak ek yapabilirsiniz.


Fencibiri
Aday Memur
08 Haziran 2024 00:00

Bu arada tutanak bana tebellüğ edilmedi ben kendim dysme bakarken işlendiğini gördüm

Memleketinogretmeni, 1 saat önce

Tebellüğ ettiğiniz günden itibaren 15 gün.İdareye yakın öğretmenler idare lehine konuşacaktır birbirlerinin pisliğini örter böyle tipler.Siz raporluydum yazın savunmanıza.Diğer konuları yazmayın.İdareci de alttan aldığınızı düşünsün.Uğraşmayın size cephe alırlar burnunuzdan gelir.

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