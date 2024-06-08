KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 01:17
Polis-jandarma evliliğinde eş durumu, bilen söyleyebilir mi ?

Merhaba. Ben polis memuruyum, erkek arkadaşım da jandarma. Ben yeni polisim ve Gaziantepte görev yapıyorum ve şark görevi olarak geçiyor. Erkek arkadaşımda mardinden sonra yeni tayin yeri aydın. Antep görev süresi 5 yıl. Evlenirsek Ben aydına gidebilir miyim? Veya burası dogu olduğu için zorunlu olarak o yanıma gelirse ben "kadın bir kereye mahsus erkeği yanına alabilir" hakkımı burda mi kullanmış oluyorum? Lütfen bilen söylesin

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