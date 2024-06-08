Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Haziran 2024 01:28
gys
arkadaşlar yökün gys sınavına gireceğim konu içeriğinde anayasanın yükseköğretim işe ilgili maddeleri diyor tam anlamadım yani e-yükseköğretim kurumları üst kuruluşları 1 ve 2. maddelemi çalışılacak tam olarak

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