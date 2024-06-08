Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Haziran 2024 01:35
Askerlik De Sağlık şartlarını yerine getirme?

Merhabalar, 6 ay önce trafik kazası geçirdim sol kolum dirsekten kırıldı (parçalı kırık) 2 tane ameliyat geçirdim 2 adet vida takıldı şuanda hareket kısıklığı yaşıyorum, kolumu açmada 5 derece kapanması da 15 derece harekat kaybım var, 1 ay sonra tecilim bitecek, sizce beni askere alırlar mı yoksa 1 yıl daha ertelenir mi. Bilgisi olan lütfen yardım edebilir mi.

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