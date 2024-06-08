Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 06:35
Şanlıurfa merkez kiralık daire

Şanlıurfa merkezde Batıkent tokide d-g 5 blokta 3+1 dairem kiralıktir,ev okul,pazar ve marketlere çok yakındır, emlakçıya vermek istemedim meslektaşlarım otursun istiyorum isteyen özelden bana ulaşabilir

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