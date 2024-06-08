Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 10:34
Mehil Müddet Rapor
Herkese kolay gelsin. İlişik kestikten sonra rapor alsam mehil iznim rapordan sonra mı başlar ve aldığım raporu atandığım ile mi vermem gerekli yoksa ilişik kestiğim ile mi vereceğim. Şimdiden teşekkürler

26342
Aday Memur
08 Haziran 2024 11:27
forumda bu konuda açılmış bi çok başlık var her sene açılıyor aynı tür konular birazcık araştırsanız keşke ama ben yinede söyleyeyim iliş kestikten sonra rapor alırsanız mehil müddetiniz rapor bitimi başlar. ilişik kestiğinizde genel müdürlük kadrosunda oluyorsunuz siz yinede ilişik kestiğiniz ya da başlama yapacağınız il birimine gönderin ki bilgileri olsun

kripto1982
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 11:34
Devrem rapor aldığın gün itibariyle başlar, mehil iznin rapor bitene kadar donar, örnek vermem gerekirse bugün ilişik kestin diyelim 17 gün mehil iznin başladı, bugün 10 gün rapor aldın, raporun bitiminde mehil iznin başlar 18 Haziran'da mehil iznin başlar, mehil sonrasında 5 Temmuzda atandığın yerde baslarsn, raporu en saglamı ilişik kestiğin ildeki en son çalıştığın birim veya personel şubeye vereblrsn, atandığın ildeki personel subeyede vereblrsn, umarım acıklayabmlsmdr , tayinn hayırlı olsun
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