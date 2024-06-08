Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 10:34
Mehil müddetinde alınan sağlık raporu

Herkese kolay gelsin. İlişik kestikten sonra rapor alsam mehil iznim rapordan sonra mı başlar ve aldığım raporu atandığım ile mi vermem gerekli yoksa ilişik kestiğim ile mi vereceğim. Şimdiden teşekkürler


26342
Aday Memur
08 Haziran 2024 11:27
forumda bu konuda açılmış bi çok başlık var her sene açılıyor aynı tür konular birazcık araştırsanız keşke ama ben yinede söyleyeyim iliş kestikten sonra rapor alırsanız mehil müddetiniz rapor bitimi başlar. ilişik kestiğinizde genel müdürlük kadrosunda oluyorsunuz siz yinede ilişik kestiğiniz ya da başlama yapacağınız il birimine gönderin ki bilgileri olsun

kripto1982
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 11:34
Devrem rapor aldığın gün itibariyle başlar, mehil iznin rapor bitene kadar donar, örnek vermem gerekirse bugün ilişik kestin diyelim 17 gün mehil iznin başladı, bugün 10 gün rapor aldın, raporun bitiminde mehil iznin başlar 18 Haziran'da mehil iznin başlar, mehil sonrasında 5 Temmuzda atandığın yerde baslarsn, raporu en saglamı ilişik kestiğin ildeki en son çalıştığın birim veya personel şubeye vereblrsn, atandığın ildeki personel subeyede vereblrsn, umarım acıklayabmlsmdr , tayinn hayırlı olsun

Beuco
Aday Memur
08 Haziran 2024 12:36
Teşekkürler cevap için
26342, 6 saat önce
forumda bu konuda açılmış bi çok başlık var her sene açılıyor aynı tür konular birazcık araştırsanız keşke ama ben yinede söyleyeyim iliş kestikten sonra rapor alırsanız mehil müddetiniz rapor bitimi başlar. ilişik kestiğinizde genel müdürlük kadrosunda oluyorsunuz siz yinede ilişik kestiğiniz ya da başlama yapacağınız il birimine gönderin ki bilgileri olsun

Beuco
Aday Memur
08 Haziran 2024 12:37
Teşekkürler devrem cevap için
kripto1982, 6 saat önce
Devrem rapor aldığın gün itibariyle başlar, mehil iznin rapor bitene kadar donar, örnek vermem gerekirse bugün ilişik kestin diyelim 17 gün mehil iznin başladı, bugün 10 gün rapor aldın, raporun bitiminde mehil iznin başlar 18 Haziran'da mehil iznin başlar, mehil sonrasında 5 Temmuzda atandığın yerde baslarsn, raporu en saglamı ilişik kestiğin ildeki en son çalıştığın birim veya personel şubeye vereblrsn, atandığın ildeki personel subeyede vereblrsn, umarım acıklayabmlsmdr , tayinn hayırlı olsun

kripto1982
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 12:38
Birşey değil kardasm
Beuco, 5 saat önce
Teşekkürler devrem cevap için

Memurhaps
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 13:45
Asıl eski çalıştığın yere fotokopisini yeni çalışacağın yere sisteme eski çalıştığın iş giriyor sanırsam
kripto1982, 6 saat önce
Devrem rapor aldığın gün itibariyle başlar, mehil iznin rapor bitene kadar donar, örnek vermem gerekirse bugün ilişik kestin diyelim 17 gün mehil iznin başladı, bugün 10 gün rapor aldın, raporun bitiminde mehil iznin başlar 18 Haziran'da mehil iznin başlar, mehil sonrasında 5 Temmuzda atandığın yerde baslarsn, raporu en saglamı ilişik kestiğin ildeki en son çalıştığın birim veya personel şubeye vereblrsn, atandığın ildeki personel subeyede vereblrsn, umarım acıklayabmlsmdr , tayinn hayırlı olsun

akbey aslan
Şef
08 Haziran 2024 13:58
Arkadasin dediği doğru ben bu şekilde yapmıştım 10 gün rapor almıştım arkadaş doğru şekilde açıklamış bu şekilde yaparsan sıkıntı olmaz
kripto1982, 6 saat önce
Devrem rapor aldığın gün itibariyle başlar, mehil iznin rapor bitene kadar donar, örnek vermem gerekirse bugün ilişik kestin diyelim 17 gün mehil iznin başladı, bugün 10 gün rapor aldın, raporun bitiminde mehil iznin başlar 18 Haziran'da mehil iznin başlar, mehil sonrasında 5 Temmuzda atandığın yerde baslarsn, raporu en saglamı ilişik kestiğin ildeki en son çalıştığın birim veya personel şubeye vereblrsn, atandığın ildeki personel subeyede vereblrsn, umarım acıklayabmlsmdr , tayinn hayırlı olsun
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