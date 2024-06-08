Mehil müddetinde alınan sağlık raporu

forumda bu konuda açılmış bi çok başlık var her sene açılıyor aynı tür konular birazcık araştırsanız keşke ama ben yinede söyleyeyim iliş kestikten sonra rapor alırsanız mehil müddetiniz rapor bitimi başlar. ilişik kestiğinizde genel müdürlük kadrosunda oluyorsunuz siz yinede ilişik kestiğiniz ya da başlama yapacağınız il birimine gönderin ki bilgileri olsun

forumda bu konuda açılmış bi çok başlık var her sene açılıyor aynı tür konular birazcık araştırsanız keşke ama ben yinede söyleyeyim iliş kestikten sonra rapor alırsanız mehil müddetiniz rapor bitimi başlar. ilişik kestiğinizde genel müdürlük kadrosunda oluyorsunuz siz yinede ilişik kestiğiniz ya da başlama yapacağınız il birimine gönderin ki bilgileri olsun