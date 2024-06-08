Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 10:39
ÖMK norm fazlası resen atama

&786

ÖMK TASLAK MADDE 18

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler, il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumlarına atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları, aynı ilçe grupları içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına ilgili valilerce resen yapılabilir.

Eskiden ilçe içinde resen atama vardı şimdi ilçe grupları içinde artık o grupta kaç ilçe varsa resen atama olacak diye anladım.

Buna bir sınırlama gelmesi gerekiyor. yani 50 km çapında şeklinde.


shadesofcool
Aday Memur
08 Haziran 2024 11:47

Çok geç kalmış bir uygulama, en azından bu şekilde ücretli öğretmenlikte azalır. Depo öğretmen kavramı ortadan kalkar, hizmet puanına göre yerleştirmeler olur. İl içinde yer değiştiremeyen 10 kat fazla puanı olan öğretmen arkadaşlarımızda yer değiştirebilirler. İl ve ilçe emriyle gelen düşük puanlı kimi öğretmenler yer beğenmediği için yerinde bir uygulama olmuş.


18786
Aday Memur
08 Haziran 2024 12:00

o zaman ihtiyaç olmayan öğretmen ilçeye gelemesin bunun çözümü bu.

shadesofcool, 22 dk. önce

Çok geç kalmış bir uygulama, en azından bu şekilde ücretli öğretmenlikte azalır. Depo öğretmen kavramı ortadan kalkar, hizmet puanına göre yerleştirmeler olur. İl içinde yer değiştiremeyen 10 kat fazla puanı olan öğretmen arkadaşlarımızda yer değiştirebilirler. İl ve ilçe emriyle gelen düşük puanlı kimi öğretmenler yer beğenmediği için yerinde bir uygulama olmuş.


shadesofcool
Aday Memur
08 Haziran 2024 12:06

Ne yazık ki geliyor. Keşke gelmese norm açılana kadar hatta emeklilik şartları iyileştirilse zaten bu kadar yer değiştirme sorunu olmaz.

18786, 9 dk. önce

o zaman ihtiyaç olmayan öğretmen ilçeye gelemesin bunun çözümü bu.

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