Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 10:42
Tayin

Merhaba ben sağlık bakanlığında aday memurum eşimde polis atamam olduktan sonra eş durumundan polislerin tayini nasıl oluyor ne kadar süre çalışmış olması gerek ve benimde çalışma sürem onun tayinini etkiler mi çünkü 1 seneden az olmuş olucak yeni atandığım için


Sıkıntılı11
Aday Memur
08 Haziran 2024 11:44
4-c Veya farkli cakili kadro degilseniz polis memuru olan esinize tabi olursunuz.
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